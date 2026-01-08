ФК "Актобе" перешел в частную собственность
Футбольный клуб "Актобе" перешёл в частную собственность, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.
Как сообщили в клубе, команда официально принадлежит компании Qazaq Stroy Properties. Новые владельцы заявили, что рассматривают "Актобе" как долгосрочный спортивный проект и намерены развивать его на системной основе.
В числе приоритетов нового руководства — повышение спортивных результатов команды, развитие детско-юношеского футбола, модернизация академии и клубной инфраструктуры, а также совершенствование системы управления в соответствии с международными стандартами. Отдельно отмечается задача выстроить с болельщиками открытые и доверительные отношения.
В пресс-службе подчеркнули, что новость была положительно воспринята фанатами, и в клубе рассчитывают на их активную поддержку в начале нового этапа истории "Актобе".
