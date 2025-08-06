  • 6 Августа, 17:10

ФК "Астана" вошел в ТОП-10 клубов в рейтинге УЕФА

"Астана" обошла "Спартак" и "Днепр".

Сегодня, 16:04
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ФК Астана Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: ФК Астана

Футбольный клуб "Астана" занял 8-е место в клубном рейтинге УЕФА среди команд из стран постсоветского пространства, передает BAQ.KZ.

Об этом пишет Telegram-канал Дядя Ваня.

В общем рейтинге УЕФА 7-кратный чемпион Казахстана находится на 142-й позиции, поднявшись выше сразу нескольких представителей региона, в том числе российских и украинских клубов.

ТОП-10 клубов УЕФА из стран бывшего СССР:

  • Шахтёр (Украина) – 50 место
  • Карабах (Азербайджан) – 65
  • Шериф (Молдова) – 88
  • Динамо Киев (Украина) – 115
  • Жальгирис (Литва) – 125
  • Заря (Украина) – 128
  • Спартак (Россия) – 129
  • Астана (Казахстан) – 142
  • Днепр-1 (Украина) – 143
  • Пюник (Армения) – 145

Отмечается, что столь стремительный рост казахстанского клуба в рейтинге отчасти объясняется приостановкой участия российских команд в еврокубках, связанной с продолжающимся военным конфликтом на территории Украины. Отсутствие в турнирах означает отсутствие и рейтинговых очков, что приводит к снижению позиций.

Тем временем мировую пятерку клубного рейтинга УЕФА возглавляют:

  • Реал Мадрид (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)

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