Футбольный клуб "Астана" занял 8-е место в клубном рейтинге УЕФА среди команд из стран постсоветского пространства, передает BAQ.KZ.

Об этом пишет Telegram-канал Дядя Ваня.

В общем рейтинге УЕФА 7-кратный чемпион Казахстана находится на 142-й позиции, поднявшись выше сразу нескольких представителей региона, в том числе российских и украинских клубов.

ТОП-10 клубов УЕФА из стран бывшего СССР:

Шахтёр (Украина) – 50 место

Карабах (Азербайджан) – 65

Шериф (Молдова) – 88

Динамо Киев (Украина) – 115

Жальгирис (Литва) – 125

Заря (Украина) – 128

Спартак (Россия) – 129

Астана (Казахстан) – 142

Днепр-1 (Украина) – 143

Пюник (Армения) – 145

Отмечается, что столь стремительный рост казахстанского клуба в рейтинге отчасти объясняется приостановкой участия российских команд в еврокубках, связанной с продолжающимся военным конфликтом на территории Украины. Отсутствие в турнирах означает отсутствие и рейтинговых очков, что приводит к снижению позиций.

Тем временем мировую пятерку клубного рейтинга УЕФА возглавляют: