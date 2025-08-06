ФК "Астана" вошел в ТОП-10 клубов в рейтинге УЕФА
"Астана" обошла "Спартак" и "Днепр".
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Футбольный клуб "Астана" занял 8-е место в клубном рейтинге УЕФА среди команд из стран постсоветского пространства, передает BAQ.KZ.
Об этом пишет Telegram-канал Дядя Ваня.
В общем рейтинге УЕФА 7-кратный чемпион Казахстана находится на 142-й позиции, поднявшись выше сразу нескольких представителей региона, в том числе российских и украинских клубов.
ТОП-10 клубов УЕФА из стран бывшего СССР:
- Шахтёр (Украина) – 50 место
- Карабах (Азербайджан) – 65
- Шериф (Молдова) – 88
- Динамо Киев (Украина) – 115
- Жальгирис (Литва) – 125
- Заря (Украина) – 128
- Спартак (Россия) – 129
- Астана (Казахстан) – 142
- Днепр-1 (Украина) – 143
- Пюник (Армения) – 145
Отмечается, что столь стремительный рост казахстанского клуба в рейтинге отчасти объясняется приостановкой участия российских команд в еврокубках, связанной с продолжающимся военным конфликтом на территории Украины. Отсутствие в турнирах означает отсутствие и рейтинговых очков, что приводит к снижению позиций.
Тем временем мировую пятерку клубного рейтинга УЕФА возглавляют:
- Реал Мадрид (Испания)
- Бавария (Германия)
- Интер (Италия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
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