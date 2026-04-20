ФК «Атырау» перешел на коммерческую основу: инвестор вложит не менее 1 млрд тенге

Футбольный клуб «Атырау» официально перешёл на коммерческую основу, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу региона.

17 апреля 2026 года завершилась процедура коммерциализации клуба и был подписан меморандум с инвестором на сумму не менее 1 млрд тенге. Победителем открытого конкурса стал предприниматель Болат Конарбай.

Как отметил аким Атырауской области Серик Шапкенов, решение принято в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвестиций в профессиональный спорт.

Новый владелец заявил, что клуб будет развиваться по трём направлениям: создание современной инфраструктуры, подготовка собственных воспитанников и открытый диалог с болельщиками.

В числе приоритетов — развитие детско-юношеского и женского футбола, расширение сети филиалов футбольного центра в районах области, а также строительство футбольной академии с тренировочной базой и общежитием.