ФК "Атырау" выставлен на приватизацию: инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд тенге
100% доли в уставном капитале ТОО "Облыстық футбол командасы „Атырау“" выставлены на торги.
100% доли в уставном капитале ТОО "Облыстық футбол командасы „Атырау“" выставлены на торги, сообщает BAQ.kz.
Речь идет о полном пакете акций футбольного клуба "Атырау".
Стартовая цена составляет 175,6 млн тенге при рыночной оценке в 250,8 млн. Аукцион назначен на 10 марта 2026 года, прием заявок уже открыт. Предусмотрена возможность продажи единственному участнику.
Для сравнения: ранее "Шахтер" был реализован за 55,3 млн тенге, а "Актобе" — за 364 млн тенге.
Однако главная нагрузка для инвестора — не цена покупки, а обязательства. Новый владелец должен выполнить 27 условий. Ключевое — строительство футбольной академии стоимостью не менее 1 млрд тенге с полями, медицинским блоком, тренерскими помещениями и общежитием на 50 мест. На проектирование отводится год, на строительство — три года.
Также инвестор обязан содержать инфраструктуру, включая стадион "Мунайшы", ежегодно проходить аудит и обеспечивать прозрачную финансовую отчетность. В течение трех лет в футбольном центре должны заниматься не менее 1000 человек, а в основной состав системно привлекаться местные воспитанники. Историческое название, клубные цвета и эмблема сохраняются.
