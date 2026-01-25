Алматинский футбольный клуб "Хан-Тенгри" прокомментировал заявление полузащитника Хамзы Мухаметали, который сообщил о невыполнении договорённостей по финансовой помощи на операцию, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает ASnews.kz, в клубе признали факт задержек с выплатами, однако подчеркнули, что не отказываются от своих обязательств перед игроком.

По словам представителей команды, Мухаметали выступал за клуб на правах аренды, оставаясь при этом игроком "Жениса". В "Хан-Тенгри" утверждают, что ранее регулярно перечисляли средства, предназначенные для лечения футболиста.

"Мы выполняли свои обязательства и ежемесячно переводили деньги на операцию. В январе действительно возникла задержка, однако в ближайшее время ожидается поступление финансирования. Планируем полностью закрыть задолженность. Мы поддерживаем контакт с Хамзой и недавно встречались с ним на базе клуба", — сообщили в команде.

Ранее футболист рассказал о сложной финансовой ситуации, отметив, что вынужден работать на ресепшене в отеле, чтобы обеспечивать себя. Он также заявлял, что после серьёзной травмы оформил кредит на операцию, рассчитывая на поддержку клуба, однако выплаты поступили только за первый месяц, что затруднило процесс реабилитации.