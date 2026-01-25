ФК "Хан-Тенгри" ответил на жалобу игрока о задержке выплат
Футболист рассказал о сложной финансовой ситуации.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Алматинский футбольный клуб "Хан-Тенгри" прокомментировал заявление полузащитника Хамзы Мухаметали, который сообщил о невыполнении договорённостей по финансовой помощи на операцию, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает ASnews.kz, в клубе признали факт задержек с выплатами, однако подчеркнули, что не отказываются от своих обязательств перед игроком.
По словам представителей команды, Мухаметали выступал за клуб на правах аренды, оставаясь при этом игроком "Жениса". В "Хан-Тенгри" утверждают, что ранее регулярно перечисляли средства, предназначенные для лечения футболиста.
"Мы выполняли свои обязательства и ежемесячно переводили деньги на операцию. В январе действительно возникла задержка, однако в ближайшее время ожидается поступление финансирования. Планируем полностью закрыть задолженность. Мы поддерживаем контакт с Хамзой и недавно встречались с ним на базе клуба", — сообщили в команде.
Ранее футболист рассказал о сложной финансовой ситуации, отметив, что вынужден работать на ресепшене в отеле, чтобы обеспечивать себя. Он также заявлял, что после серьёзной травмы оформил кредит на операцию, рассчитывая на поддержку клуба, однако выплаты поступили только за первый месяц, что затруднило процесс реабилитации.
Самое читаемое
- 600 млн долга и 20 лет без инвестиций: что происходит с трамваями в Усть-Каменогорске
- Казахстан улучшил позицию в Кубке наций по биатлону после гонок в Чехии
- 142 свалки ликвидировано в Актюбинской области
- В Турции произошло сильное землетрясение
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области