ФК "Кайрат" официально сообщил о переносе двух оставшихся домашних матчей Лиги чемпионов УЕФА — против "Олимпиакоса" и "Брюгге" — из Алматы в Астану, передает BAQ.KZ.

Игры пройдут на "Астана Арене".

Изначально встречи планировались на Центральном стадионе Алматы, однако клуб совместно с УЕФА принял решение изменить локацию из-за зимних погодных условий.

В декабре и январе в Алматы слишком холодно, стадион не имеет крыши, а возможные снегопады создают риски для состояния поля и безопасности болельщиков.

Матч с "Олимпиакосом" состоится 9 декабря, а игра с "Брюгге" — 20 января, обе — в столице.

Цена билетов будет от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи стартуют 28 ноября