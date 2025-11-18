ФК "Кайрат" переносит домашние матчи Лиги чемпионов в Астану
Сегодня, 17:23
98Фото: pixabay.com
ФК "Кайрат" официально сообщил о переносе двух оставшихся домашних матчей Лиги чемпионов УЕФА — против "Олимпиакоса" и "Брюгге" — из Алматы в Астану, передает BAQ.KZ.
Игры пройдут на "Астана Арене".
Изначально встречи планировались на Центральном стадионе Алматы, однако клуб совместно с УЕФА принял решение изменить локацию из-за зимних погодных условий.
В декабре и январе в Алматы слишком холодно, стадион не имеет крыши, а возможные снегопады создают риски для состояния поля и безопасности болельщиков.
Матч с "Олимпиакосом" состоится 9 декабря, а игра с "Брюгге" — 20 января, обе — в столице.
Цена билетов будет от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи стартуют 28 ноября
