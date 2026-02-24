Токаев поздравил Президента Эстонии с Днем независимости
Футбольный клуб приглашает болельщиков.
Сегодня 2026, 15:04
Сегодня 2026, 15:04
151Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Эстонии Алара Кариса с Днем независимости, передает BAQ.KZ.
В своем послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственный визит Президента Алара Кариса в Казахстан в прошлом году придал новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, способствовав укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Президент Казахстана пожелал Алару Карису дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Эстонии – благополучия и процветания.
