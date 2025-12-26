Футбольный клуб "Кайсар" официально объявил о подписании контракта с чилийским вингером Томасом Джонсом, ранее выступавшим за молодежную сборную Чили, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба клуба из Кызылорды, 28-летний правый фланговый игрок пополнил состав команды, однако срок соглашения стороны не раскрывают.

В минувшем сезоне Томас Джонс выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Чили, где провел 29 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Ожидается, что латиноамериканский футболист усилит атакующий потенциал "Кайсара" в предстоящем сезоне.