ФК "Кайсар" подписал экс-игрока молодежной сборной Чили
Срок соглашения стороны пока не раскрывают.
Сегодня, 08:26
25Фото: Instagram.com
Футбольный клуб "Кайсар" официально объявил о подписании контракта с чилийским вингером Томасом Джонсом, ранее выступавшим за молодежную сборную Чили, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает пресс-служба клуба из Кызылорды, 28-летний правый фланговый игрок пополнил состав команды, однако срок соглашения стороны не раскрывают.
В минувшем сезоне Томас Джонс выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Чили, где провел 29 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Ожидается, что латиноамериканский футболист усилит атакующий потенциал "Кайсара" в предстоящем сезоне.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
