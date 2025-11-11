ФК "Qyzyljar" переходит на частную модель развития. Новым инвестором клуба стал казахстанский предприниматель Сергей Кан, передаёт BAQ.KZ.

Инвестору переданы спортивные права, включая бренд "Qyzyljar", право участия в Премьер-лиге, действующие контракты и материально-техническая база. Такая модель позволит внедрить современные подходы к управлению, повысить финансовую устойчивость и обеспечить долгосрочное развитие клуба.

Согласно соглашению, инвестор обязуется ежегодно вкладывать не менее 1 млрд тенге в развитие "Qyzyljar". При этом государственное финансирование будет постепенно сокращаться и в течение трёх лет полностью прекращено.

Переход на частную модель, по словам представителей клуба, позволит сохранить стабильность спортивных результатов и выстроить самостоятельную инфраструктуру.

Одновременно с этим прорабатывается вопрос передачи стадиона "Карасай" в доверительное управление клубу. В планах — создание единой экосистемы, включающей стадион, тренировочные поля, футбольную академию и центр подготовки молодых спортсменов.

Особое внимание будет уделено развитию местных воспитанников. Создаваемая академия "Qyzyljar" станет центром поиска и поддержки талантливых юных футболистов из Северо-Казахстанской области. Лучшие из них смогут попасть в основной состав команды Премьер-лиги и продолжить карьеру на профессиональном уровне.