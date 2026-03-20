  • ФК «Шахтер» создаёт женскую команду впервые в истории клуба

ФК «Шахтер» создаёт женскую команду впервые в истории клуба

Команда уже провела первый тренировочный сбор.

Сегодня 2026, 08:23
Pixabay.com Сегодня 2026, 08:23
Сегодня 2026, 08:23
Фото: Pixabay.com

Футбольный клуб Шахтер объявил о создании женской команды, которая будет представлять клуб в чемпионате КПЛ, передает BAQ.KZ.

Об этом клуб заявил на официальных страницах в социальных сетях. Костяк команды составляют воспитанницы клуба 2005–2010 годов рождения. Из ФК Астана были приглашены лишь две футболистки, остальные – местные спортсменки.

Команда уже провела первый тренировочный сбор и готовится ко второму, который состоится в середине апреля.

Первый матч сезона пройдёт в Караганде, соперником станет Елимай. В пресс-службе клуба отметили, что это событие открывает новый этап в истории «Шахтера».

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WFC SHAKHTER (@shakhter_women) 分享的帖子


 

