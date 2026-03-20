Футбольный клуб Шахтер объявил о создании женской команды, которая будет представлять клуб в чемпионате КПЛ, передает BAQ.KZ.

Об этом клуб заявил на официальных страницах в социальных сетях. Костяк команды составляют воспитанницы клуба 2005–2010 годов рождения. Из ФК Астана были приглашены лишь две футболистки, остальные – местные спортсменки.

Команда уже провела первый тренировочный сбор и готовится ко второму, который состоится в середине апреля.

Первый матч сезона пройдёт в Караганде, соперником станет Елимай. В пресс-службе клуба отметили, что это событие открывает новый этап в истории «Шахтера».

在 Instagram 查看这篇帖子 WFC SHAKHTER (@shakhter_women) 分享的帖子



