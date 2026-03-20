ФК «Шахтер» создаёт женскую команду впервые в истории клуба
Команда уже провела первый тренировочный сбор.
Сегодня 2026, 08:23
95Фото: Pixabay.com
Футбольный клуб Шахтер объявил о создании женской команды, которая будет представлять клуб в чемпионате КПЛ, передает BAQ.KZ.
Об этом клуб заявил на официальных страницах в социальных сетях. Костяк команды составляют воспитанницы клуба 2005–2010 годов рождения. Из ФК Астана были приглашены лишь две футболистки, остальные – местные спортсменки.
Команда уже провела первый тренировочный сбор и готовится ко второму, который состоится в середине апреля.
Первый матч сезона пройдёт в Караганде, соперником станет Елимай. В пресс-службе клуба отметили, что это событие открывает новый этап в истории «Шахтера».
Самое читаемое
- Один из городов исключили из списка моногородов в Казахстане
- 12 нелегальных мигрантов работали на стройке в Алматинской области
- Тегеран объявил о готовности применить новое оружие против США и Израиля
- Движение ограничили на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы»
- Актюбинец устроил наркосклад в съемной квартире