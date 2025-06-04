Флаг Казахстана из 3 000 кубиков Рубика собрали ко Дню символов
В Астане спидкуберы создали масштабную инсталляцию Флага из кубиков Рубика.
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В честь Дня государственных символов в столице прошёл яркий патриотический праздник под названием "Мой флаг", передает BAQ.KZ.
Главной изюминкой мероприятия стала уникальная инсталляция в виде Флага Казахстана, собранная из 3 000 кубиков Рубика. Эту красочную мозаику в центре площади у монумента "Байтерек" создали молодые спидкуберы, продемонстрировав не только скорость и мастерство, но и любовь к своей стране.
На площади звучали популярные композиции в исполнении военного оркестра, создавая атмосферу праздника и единения.
По словам руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакена Есиркепа, главная цель акции — укрепление уважения к государственным символам, воспитание патриотизма и гражданской идентичности.
В рамках Дня символов по всей столице прошли масштабные патриотические мероприятия:
- более 10 000 школьников одновременно исполнили Государственный гимн,
- в районе Байқоныр прошёл музыкально-танцевальный флешмоб,
- жители города украсили балконы и окна флагами Казахстана.
Праздничная программа продолжилась выступлениями творческих коллективов, национальными танцами, патриотическими песнями и тематическими активностями для всех возрастов.
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