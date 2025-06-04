В честь Дня государственных символов в столице прошёл яркий патриотический праздник под названием "Мой флаг", передает BAQ.KZ.

Главной изюминкой мероприятия стала уникальная инсталляция в виде Флага Казахстана, собранная из 3 000 кубиков Рубика. Эту красочную мозаику в центре площади у монумента "Байтерек" создали молодые спидкуберы, продемонстрировав не только скорость и мастерство, но и любовь к своей стране.

На площади звучали популярные композиции в исполнении военного оркестра, создавая атмосферу праздника и единения.

По словам руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакена Есиркепа, главная цель акции — укрепление уважения к государственным символам, воспитание патриотизма и гражданской идентичности.

В рамках Дня символов по всей столице прошли масштабные патриотические мероприятия:

более 10 000 школьников одновременно исполнили Государственный гимн,

в районе Байқоныр прошёл музыкально-танцевальный флешмоб,

жители города украсили балконы и окна флагами Казахстана.

Праздничная программа продолжилась выступлениями творческих коллективов, национальными танцами, патриотическими песнями и тематическими активностями для всех возрастов.