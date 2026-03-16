Флаг Казахстана занял первое место в международном онлайн-турнире Flags of the World Tournament, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reddit

Победитель определился по итогам пользовательского голосования, в котором участники выбирали наиболее привлекательный государственный символ среди флагов разных стран. В финальном этапе голосования казахстанский флаг соперничал с флагом Кирибати. По результатам опроса большинство пользователей отдали предпочтение символу Казахстана.

В комментариях пользователи также активно делились своими впечатлениями о символе страны. Некоторые отмечали гармоничную цветовую гамму флага.

«Цветовая гамма флага Казахстана успокаивает», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи оставляли короткие поздравления и положительные отзывы: «Очень красиво!», «Отлично организовано и хорошо сделано. Поздравляю», «Отличный турнир! Спасибо за это. Поздравляем Казахстан с победой!».

Подготовка и проведение конкурса, как отметили организаторы конкурса, заняло значительное время, однако сам турнир вызвал большой интерес и активный отклик у аудитории.

После завершения голосования авторы проекта предложили пользователям следить за будущим конкурсом, в котором планируется выбрать лучшую государственную эмблему стран мира.