FlyArystan изменила правила провоза duty free
До этого правила авиакомпании нарушали права пассажиров.
С 1 октября 2025 года пассажиры FlyArystan на международных рейсах смогут бесплатно провозить покупки из duty free в ручной клади — без ограничений и доплат, передает BAQ.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
Авиационная транспортная прокуратура Алматы выявила, что действовавшие до этого правила авиакомпании нарушали права пассажиров: FlyArystan устанавливала ограничения на бесплатный провоз товаров из беспошлинных магазинов, что противоречило действующему законодательству.
После прокурорского реагирования авиакомпания пересмотрела внутренние нормативы. Обновлённые правила вступят в силу с начала октября и будут опубликованы на официальном сайте FlyArystan.
В надзорном органе подчёркивают, что изменения направлены на создание прозрачных и единых условий для всех пассажиров, а также на повышение правовой грамотности в сфере авиаперевозок.
