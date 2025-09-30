С 1 октября 2025 года пассажиры FlyArystan на международных рейсах смогут бесплатно провозить покупки из duty free в ручной клади — без ограничений и доплат, передает BAQ.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Авиационная транспортная прокуратура Алматы выявила, что действовавшие до этого правила авиакомпании нарушали права пассажиров: FlyArystan устанавливала ограничения на бесплатный провоз товаров из беспошлинных магазинов, что противоречило действующему законодательству.

После прокурорского реагирования авиакомпания пересмотрела внутренние нормативы. Обновлённые правила вступят в силу с начала октября и будут опубликованы на официальном сайте FlyArystan.

В надзорном органе подчёркивают, что изменения направлены на создание прозрачных и единых условий для всех пассажиров, а также на повышение правовой грамотности в сфере авиаперевозок.