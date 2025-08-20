Авиакомпания FlyArystan объявила о временных изменениях в расписании рейсов в связи с плановыми ремонтными работами в международном аэропорту Астаны, передает BAQ.KZ.

Работы будут проводиться в дневное время — с 10:00 до 18:00 — в два этапа: с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября 2025 года. В этот период часть рейсов будет перенесена, изменена по времени или маршруту.

Как подчёркивает перевозчик, все пассажиры будут своевременно проинформированы по контактным данным, указанным при бронировании. В случае необходимости FlyArystan предоставляет возможность перебронирования или возврата билета, подробные условия доступны в уведомлениях и на официальном сайте авиакомпании.

Важно отметить, что ремонтные работы в аэропорту не относятся к причинам, контролируемым авиакомпанией, и не подпадают под стандартные условия компенсаций за задержку или отмену рейса.

FlyArystan рекомендует всем пассажирам, путешествующим в или из Астаны в указанные даты, заранее проверять актуальный статус своего рейса на сайте или в мобильном приложении, а также внимательно следить за уведомлениями и рассылками.