Авиакомпания FlyArystan временно отменяет рейсы по маршруту Астана — Кутаиси. Информацию подтвердили в пресс-службе перевозчика, сообщает BAQ.kz.

Ранее пассажиры сообщали об отмене перелетов, запланированных на март 2026 года. В авиакомпании уточнили, что рейсы по данному направлению не будут выполняться в период с 1 февраля по 15 марта 2026 года. Решение принято в рамках оптимизации программы полетов. Возобновление авиасообщения запланировано с 16 марта 2026 года.

Пассажирам отмененных рейсов предложат бесплатное перебронирование на другие доступные рейсы FlyArystan либо полный возврат стоимости билетов. Тем, кто приобрел билеты на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании, изменения доступны в разделе "Управление бронированием". Пассажирам, оформившим покупку через агентства или сторонние сервисы, рекомендуется обращаться по месту приобретения билета.

Вместе с тем в Казахстане продолжается расширение географии международных авиаперевозок. Как сообщила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева на заседании Общественной палаты при Мажилисе, в настоящее время из страны выполняются рейсы по 135 международным направлениям в 30 государств. Общее количество международных рейсов составляет от 626 до 643 в неделю.