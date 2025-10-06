Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о запуске нового прямого рейса из Актау в Дубай, что станет отличной возможностью для казахстанских путешественников открыть для себя этот яркий и динамичный город, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Первые полеты запланированы на 29 ноября 2025 года, а выполнять их будут раз в неделю по субботам, что идеально подходит для тех, кто мечтает о короткой и комфортной поездке.

В ближайшие месяцы, в период зимних каникул и весенних праздников, количество рейсов увеличится, добавив дополнительные вылеты по вторникам. Средняя продолжительность перелета составит около 3,5 часов, а дневное расписание сделает маршрут особенно удобным для семейных путешествий и праздничных поездок.

К слову, для граждан Казахстана в ОАЭ действует безвизовый режим до 30 дней, что делает путешествие еще более привлекательным и удобным.