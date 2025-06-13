Авиакомпания Flydubai, национальный авиаперевозчик Объединённых Арабских Эмиратов, временно отменила рейсы в ряд стран СНГ, включая Казахстан, на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном, передает BAQ.KZ со ссылкой на заявление представителя авиакомпании для РИА Новости.

По информации Flydubai, 13 и 14 июня были отменены полёты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что ситуация в регионе находится под постоянным мониторингом, и расписание рейсов будет корректироваться в зависимости от уровня риска.

"Безопасность наших пассажиров и экипажа - наш главный приоритет. Приносим извинения за любые неудобства", - прокомментировали в Flydubai.

На данный момент авиакомпания не уточняет, когда полёты по приостановленным направлениям могут быть возобновлены. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями через официальные каналы Flydubai и обращаться за переоформлением билетов или возвратом средств.