В Казахстане планируется активизировать меры по расширению участия женщин в принятии решений и руководящих структурах. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК усиливает работу на региональном уровне, в том числе в районах и сёлах, чтобы поддержать инициативных и талантливых женщин. Об этом сообщила министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии Аида Балаева на встрече с представителями неправительственных организаций в Астане, передаёт BAQ.KZ.

Министр отметила, что в составе государственной службы Казахстана женщины составляют более половины работников, однако большинство из них занимают должности среднего звена. По её словам, Национальная комиссия ставит задачу увеличить число женщин на руководящих позициях и в органах принятия решений.

"Сейчас мы ставим очень большую задачу — увеличить количество женщин во властных структурах и на позициях первых руководителей. К сожалению, хотя в государственных службах работает более 50% женщин, большинство из них — среднего звена", — подчеркнула Аида Балаева.

Для этого Национальная комиссия совместно с Агентством по делам государственной службы проводит работу по анализу кадрового потенциала женщин, которые имеют опыт руководства департаментами и готовы к более высоким должностям.

"Мы внимательно рассматриваем резюме женщин, которые годами работают директорами департаментов, давно готовы занимать более высокие должности. Таких женщин нужно поддерживать. Мы уже договорились с Агентством по делам государственной службы внимательно изучать их кейсы и помогать им в продвижении", — сообщила министр.

По словам Аиды Балаевой, Национальная комиссия намерена углубить свою работу в регионах — выйти на районный и сельский уровень, чтобы поддерживать женщин, вовлекать их в общественные инициативы и помогать в развитии лидерских качеств.

"Важно увидеть наших женщин, важно поддержать их, важно выявлять талантливых и активных женщин и помогать им в продвижении", — добавила глава ведомства.

Министр подчеркнула, что особое значение имеет информационное продвижение женщин-лидеров. По её словам, важно, чтобы их истории успеха чаще звучали на общественных площадках и в СМИ, вдохновляя других женщин на профессиональный и личностный рост.

"Информирование и показ женщин — не менее важная часть нашей работы. Мы должны рассказывать об успешных примерах, формировать позитивный образ женщин, добившихся успеха, и вдохновлять новое поколение", — отметила Аида Балаева.

Работа Национальной комиссии, по её словам, направлена на укрепление института семьи, поддержку равных возможностей и расширение роли женщин в общественной и политической жизни страны.