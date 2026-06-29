Фонарный столб упал на припаркованный автомобиль в Актау

В Актау после сильного ливня на припаркованный автомобиль обрушилась опора уличного освещения. Инцидент произошел возле дома №38 в 27-м микрорайоне. К счастью, в момент происшествия людей в машине не было.

По информации Lada.kz, столб рухнул на автомобиль днем, спустя несколько часов после сильных осадков. Фотографии с места происшествия быстро распространились в социальных сетях.

В городском акимате сообщили, что опора наружного освещения была установлена в 2024 году в рамках программы «Бюджет народного участия» во время благоустройства дворовой территории.

По предварительным данным, причиной обрушения стали значительный износ алюминиевой конструкции и неблагоприятные погодные условия, сопровождавшиеся сильным ливнем.

Подрядной организации, обслуживающей сети наружного освещения, поручено принять необходимые меры.

До проведения независимой оценки повреждений упавший столб демонтировать не будут. Это необходимо для определения размера материального ущерба, причиненного владельцу автомобиля.