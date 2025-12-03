Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке Национального банка Казахстана выдал первый льготный кредит в цифровом тенге по программе "Өрлеу", передает BAQ.KZ.

Средства через банк получил предприниматель из Павлодара Виталий Кремберг. Ставка по займу составила 12,6% годовых.

Кремберг реализует проект по строительству предприятия по производству гранул и абсорбента — гигиенического наполнителя, который применяется в быту, строительстве, сельском хозяйстве, а также для ликвидации последствий разливов ГСМ. Он намеренно выбрал кредит в цифровом тенге, чтобы внедрять в бизнес современные технологии.

В "Даму" отмечают, что цифровой тенге делает кредитование для предпринимателей более удобным, в частности, за счёт:

удалённого оформления и ускоренного рассмотрения заявок;

прозрачного выполнения условий госпрограмм;

отсутствия налоговых проверок;

сокращения срока возврата НДС с 55–75 до 15 рабочих дней.

Объём инвестиций по проекту составляет 250 млн тенге. Срок кредита — 7 лет. Предприниматель планирует приобрести земельный участок, построить производственное помещение и закупить оборудование. На первом этапе будет создано около 10 рабочих мест. Планируемая мощность предприятия — 1200–1400 тонн готовой продукции в год.

Кредиты в цифровом тенге стали доступны в рамках соглашения между Фондом "Даму" и Halyk Bank об участии в программе "Өрлеу". Соглашения также заключены с Банком ЦентрКредит, ForteBank, Bereke Bank, Евразийским банком, Freedom Bank, Nurbank, RBK Bank и KZI bank. Предприниматели могут воспользоваться и гарантией фонда.

Цифровой тенге является электронной версией национальной валюты Казахстана и выпускается исключительно Национальным банком.