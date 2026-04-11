Фонд для нуждающихся обокрали на 130 млн тенге в области Абай
Следствие насчитало 29 эпизодов преступной деятельности.
В Семее суд вынес приговор женщине, которая занимала руководящую должность в общественном фонде «Ц» и обманом присвоила деньги, предназначенные для помощи малоимущим семьям и семьям с детьми с инвалидностью, передает BAQ.kz.
По данным следствия, с 2023 года по март 2025 года С. разрабатывала и реализовывала схему мошенничества. Она обещала потерпевшим поддержку спонсоров для покупки жилья на льготных условиях, организовывала фиктивные показы квартир и вводила людей в заблуждение о предполагаемых сделках.
Под разными предлогами — оплатой первого взноса, продвижением в очереди на государственное жильё или ожиданием помощи от «спонсоров» — С. получала деньги от людей и распоряжалась ими по своему усмотрению. После назначения на руководящую должность в фонде она получила доступ к банковскому счету организации и перевела более 5 млн тенге на личный счет.
Следствие насчитало 29 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб составил почти 130 млн тенге.
Женщине предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и присвоении денег с использованием служебного положения. Суд учёл, что С. ранее уже была судима за тяжкие преступления, но также признала её раскаяние и сотрудничество со следствием.
Ее приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и запрет занимать материально ответственные должности на 6 лет.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
