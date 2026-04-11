В Семее суд вынес приговор женщине, которая занимала руководящую должность в общественном фонде «Ц» и обманом присвоила деньги, предназначенные для помощи малоимущим семьям и семьям с детьми с инвалидностью, передает BAQ.kz

По данным следствия, с 2023 года по март 2025 года С. разрабатывала и реализовывала схему мошенничества. Она обещала потерпевшим поддержку спонсоров для покупки жилья на льготных условиях, организовывала фиктивные показы квартир и вводила людей в заблуждение о предполагаемых сделках.

Под разными предлогами — оплатой первого взноса, продвижением в очереди на государственное жильё или ожиданием помощи от «спонсоров» — С. получала деньги от людей и распоряжалась ими по своему усмотрению. После назначения на руководящую должность в фонде она получила доступ к банковскому счету организации и перевела более 5 млн тенге на личный счет.

Следствие насчитало 29 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб составил почти 130 млн тенге.

Женщине предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и присвоении денег с использованием служебного положения. Суд учёл, что С. ранее уже была судима за тяжкие преступления, но также признала её раскаяние и сотрудничество со следствием.

Ее приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и запрет занимать материально ответственные должности на 6 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

Приговор вступил в законную силу.