Мажилис ратифицировал Рамочное соглашение между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОПЕК об операциях в частном секторе, передает BAQ.KZ.

Соглашение предусматривает предоставление Фондом займов под 2,5-5% без требования гарантий от государства для финансирования инвестиционных проектов, сообщил на пленарном заседании Мажилиса первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

По его словам, доходы Фонда освобождаются от прямых налогов, предоставляется возможность конвертации валюты и перевода средств.

"Предполагается, что в ближайшие три года с момента начала работы Фонд будет финансировать от 200 до 400 миллионов долларов в различные проекты. По НДС у нас предусмотрено освобождение. Вместе с тем земельный, имущественный, транспортный, социальный и подоходный налоги взиматься не будут в связи с тем, что фонд не будет открывать офис в Казахстане. Поэтому эти виды налогов здесь применяться не будут", - сказал Амрин.

Он подчеркнул, что деятельность фонда расширит источники финансирования, а также укрепит имидж страны как привлекательного участника международных проектов и направления для привлечения инвестиций.