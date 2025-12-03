Фонд ОПЕК профинансирует проекты в Казахстане на 400 млн долларов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мажилис ратифицировал Рамочное соглашение между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОПЕК об операциях в частном секторе, передает BAQ.KZ.
Соглашение предусматривает предоставление Фондом займов под 2,5-5% без требования гарантий от государства для финансирования инвестиционных проектов, сообщил на пленарном заседании Мажилиса первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.
По его словам, доходы Фонда освобождаются от прямых налогов, предоставляется возможность конвертации валюты и перевода средств.
"Предполагается, что в ближайшие три года с момента начала работы Фонд будет финансировать от 200 до 400 миллионов долларов в различные проекты.
По НДС у нас предусмотрено освобождение. Вместе с тем земельный, имущественный, транспортный, социальный и подоходный налоги взиматься не будут в связи с тем, что фонд не будет открывать офис в Казахстане. Поэтому эти виды налогов здесь применяться не будут", - сказал Амрин.
Он подчеркнул, что деятельность фонда расширит источники финансирования, а также укрепит имидж страны как привлекательного участника международных проектов и направления для привлечения инвестиций.
Самое читаемое
- Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Самолёт из Стамбула приземлился в степи под Актау
- Города Германии отказываются от рождественской иллюминации из-за нехватки бюджета