Фонд ОРЕС сможет напрямую финансировать частный сектор Казахстана
Сенаторы Парламента Казахстана ратифицировали Рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и Фондом международного развития ОРЕС, передает BAQ.KZ.
Документ направлен на формирование устойчивой правовой основы для прямого финансирования частного сектора с использованием займов, гарантий и других финансовых инструментов Фонда ОРЕС. Ожидается, что реализация соглашения позволит расширить доступ казахстанского бизнеса к долгосрочным источникам финансирования.
Соглашением закрепляется самостоятельность Фонда ОРЕС при принятии решений о финансировании проектов. Также предусматриваются долгосрочные и льготные условия заимствования, ориентированные на поддержку устойчивого экономического развития.
Кроме того, Фонду ОРЕС предоставляется полная правосубъектность на территории Казахстана. Документом гарантируются защита инвестиций, свободная конвертация и перевод средств, а также освобождение активов и доходов Фонда от прямых налогов.
В целом ратификация соглашения будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику Казахстана и развитию частного сектора.
