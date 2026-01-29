Фондовые биржи США 52 раза устанавливали рекордные показатели за год
Объем инвестиций в экономику США за год составил $18 трлн.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его нахождения у власти в американскую экономику было привлечено порядка $18 трлн инвестиций, передаёт BAQ.KZ.
Такую оценку американский лидер привел во время выступления в Вашингтоне, посвященного его инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних.
"Америка вернулась. После состоявшихся в ноябре 2024 года президентских выборов фондовые биржи 52 раза устанавливали рекордные показатели, что позволило им вырасти на $9 трлн. В страну поступают инвестиции в размере $18 трлн, и будет еще больше", - заявил Трамп.
Глава Белого дома назвал такой размер вложений "невероятным".
"Самый большой размер инвестиций в экономику составлял $3 трлн, это было десять лет назад, и это была другая страна, не наша страна. А мы получили $18 трлн, по всей стране строятся тысячи предприятий, огромных заводов", - добавил лидер США.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- В Акмолинской области возбудили дело после убийства барсуков рабочими
- Ночное преследование в Семее закончилось штрафом за мелкое хулиганство