Фондовые биржи США 52 раза устанавливали рекордные показатели за год

Объем инвестиций в экономику США за год составил $18 трлн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его нахождения у власти в американскую экономику было привлечено порядка $18 трлн инвестиций, передаёт BAQ.KZ.

Такую оценку американский лидер привел во время выступления в Вашингтоне, посвященного его инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних.

"Америка вернулась. После состоявшихся в ноябре 2024 года президентских выборов фондовые биржи 52 раза устанавливали рекордные показатели, что позволило им вырасти на $9 трлн. В страну поступают инвестиции в размере $18 трлн, и будет еще больше", - заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал такой размер вложений "невероятным".

"Самый большой размер инвестиций в экономику составлял $3 трлн, это было десять лет назад, и это была другая страна, не наша страна. А мы получили $18 трлн, по всей стране строятся тысячи предприятий, огромных заводов", - добавил лидер США.

