Фондовые рынки ОАЭ возобновят свою работу в среду
Регулятор при необходимости примет меры для защиты инвесторов.
Фондовые рынки ОАЭ возобновят работу в среду после двухдневного перерыва, вызванного ударами Ирана по территории страны, передает BAQ.KZ со ссыокой на Al-Jazeera.
Как сообщает Управление по ценным бумагам и товарным рынкам ОАЭ (CMA), торги возобновятся на Фондовой бирже Абу-Даби (ADX) и Дубайском финансовом рынке (DFM).
"Возобновление работы бирж происходит в рамках продолжающейся координации между регулятором и самими биржами, согласно ранее объявленным срокам", - говорится в заявлении CMA.
Регулятор добавил, что продолжит отслеживать ситуацию и при необходимости примет меры для защиты инвесторов.
Управление по финансовым услугам Дубая (DFSA) сообщило, что Nasdaq Dubai также откроется для торгов в среду.
