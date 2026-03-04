Фондовые рынки ОАЭ возобновят работу в среду после двухдневного перерыва, вызванного ударами Ирана по территории страны, передает BAQ.KZ со ссыокой на Al-Jazeera.

Как сообщает Управление по ценным бумагам и товарным рынкам ОАЭ (CMA), торги возобновятся на Фондовой бирже Абу-Даби (ADX) и Дубайском финансовом рынке (DFM).

"Возобновление работы бирж происходит в рамках продолжающейся координации между регулятором и самими биржами, согласно ранее объявленным срокам", - говорится в заявлении CMA.

Регулятор добавил, что продолжит отслеживать ситуацию и при необходимости примет меры для защиты инвесторов.

Управление по финансовым услугам Дубая (DFSA) сообщило, что Nasdaq Dubai также откроется для торгов в среду.