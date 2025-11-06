Сенаторы рассмотрели и поддержали законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сферах культуры, образования, семьи и государственного контроля, передаёт BAQ.KZ

Документ разработан по инициативе депутатов Парламента. При этом сенаторы внесли ряд уточнений и новых редакций отдельных статей.

Одно из ключевых изменений - уточнение нормы о запрете использования голосовых (вокальных) фонограмм при проведении концертов, рассчитанных на 200 и более зрителей. Использование фонограмм будет разрешено только при создании телевизионного контента и в помещениях, не предназначенных для концертных мероприятий.

Также закреплена обязанность информировать зрителя об использовании фонограммы и уточнены требования к указанию имени автора при использовании произведений в СМИ и на онлайн-платформах.

С учётом предложенных изменений закон возвращён в Мажилис для дальнейшего рассмотрения.

В целом документ предусматривает:

— запрет на передачу в частную собственность земель, зарезервированных под строительство дошкольных организаций;

— распределение образовательного госзаказа в вузах и колледжах на основе рейтинговой оценки их деятельности;

— возможность отсрочки обязательной отработки для выпускников зарубежных программ магистратуры, аспирантуры, докторантуры и резидентуры;

— освобождение от обязательной отработки выпускников, обучавшихся по госзаказу и воспитывающих ребёнка с инвалидностью либо ухаживающих за лицом с инвалидностью I группы;

— единовременные выплаты победителям международных научных конкурсов и их педагогам;

— согласование с ономастической комиссией при присвоении имён знаменитых личностей частным образовательным организациям;

— наделение государственных библиотек правом проведения культурно-просветительских и образовательных мероприятий;

— расширение функций акиматов по сохранению и развитию библиотечных фондов.