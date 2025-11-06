Фонограммы, госзаказ и библиотеки: Сенат внёс правки в закон о культуре и образовании
Закон возвращен в Мажилис.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сенаторы рассмотрели и поддержали законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сферах культуры, образования, семьи и государственного контроля, передаёт BAQ.KZ
Документ разработан по инициативе депутатов Парламента. При этом сенаторы внесли ряд уточнений и новых редакций отдельных статей.
Одно из ключевых изменений - уточнение нормы о запрете использования голосовых (вокальных) фонограмм при проведении концертов, рассчитанных на 200 и более зрителей. Использование фонограмм будет разрешено только при создании телевизионного контента и в помещениях, не предназначенных для концертных мероприятий.
Также закреплена обязанность информировать зрителя об использовании фонограммы и уточнены требования к указанию имени автора при использовании произведений в СМИ и на онлайн-платформах.
С учётом предложенных изменений закон возвращён в Мажилис для дальнейшего рассмотрения.
В целом документ предусматривает:
— запрет на передачу в частную собственность земель, зарезервированных под строительство дошкольных организаций;
— распределение образовательного госзаказа в вузах и колледжах на основе рейтинговой оценки их деятельности;
— возможность отсрочки обязательной отработки для выпускников зарубежных программ магистратуры, аспирантуры, докторантуры и резидентуры;
— освобождение от обязательной отработки выпускников, обучавшихся по госзаказу и воспитывающих ребёнка с инвалидностью либо ухаживающих за лицом с инвалидностью I группы;
— единовременные выплаты победителям международных научных конкурсов и их педагогам;
— согласование с ономастической комиссией при присвоении имён знаменитых личностей частным образовательным организациям;
— наделение государственных библиотек правом проведения культурно-просветительских и образовательных мероприятий;
— расширение функций акиматов по сохранению и развитию библиотечных фондов.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- В селе Абай Туркестанской области открылась современная школа на 600 мест
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- Не менее 26 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах
- Административное здание горит в Алматы