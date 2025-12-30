Forbes признал Бейонсе долларовым миллиардером
Новый статус Бейонсе получила благодаря успешному альбому Cowboy Carter.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Американская певица Бейонсе вошла в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes, передает BAQ.KZ.
Как сообщает издание, артистка стала пятым музыкантом, чьё состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов. Новый статус Бейонсе получила благодаря успешному альбому Cowboy Carter, выпущенному в 2024 году, а также самому кассовому концертному туру текущего года.
Всего в рейтинге Forbes числятся 22 представителя шоу-бизнеса, из которых пятеро — музыканты. Помимо Бейонсе, в этот список входят её супруг Jay-Z, а также Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.
Бейонсе считается одной из самых популярных и влиятельных исполнительниц последних двух десятилетий. За свою карьеру она продала более 200 миллионов записей и 32 раза становилась лауреатом престижной музыкальной премии "Грэмми", что является рекордным показателем среди всех артистов.
Самое читаемое
- В Шымкенте почти вдвое сократилось число получателей АСП
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- Елена Рыбакина уверенной победой завершила одиночный сезон
- Завод по производству армирующей сетки открылся в Алматы
- Фильм "QAITADAN" вернул вложенные государством средства и превысил их в пять раз