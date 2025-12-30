Американская певица Бейонсе вошла в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes, передает BAQ.KZ.

Как сообщает издание, артистка стала пятым музыкантом, чьё состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов. Новый статус Бейонсе получила благодаря успешному альбому Cowboy Carter, выпущенному в 2024 году, а также самому кассовому концертному туру текущего года.

Всего в рейтинге Forbes числятся 22 представителя шоу-бизнеса, из которых пятеро — музыканты. Помимо Бейонсе, в этот список входят её супруг Jay-Z, а также Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.

Бейонсе считается одной из самых популярных и влиятельных исполнительниц последних двух десятилетий. За свою карьеру она продала более 200 миллионов записей и 32 раза становилась лауреатом престижной музыкальной премии "Грэмми", что является рекордным показателем среди всех артистов.