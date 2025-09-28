Президент США Дональд Трамп за последний год увеличил своё состояние на 3 млрд долларов — до 7,3 млрд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Главными источниками роста стали криптовалютные проекты, в том числе блокчейн-платформа World Liberty Financial и мемкоин Trump, а также новые лицензионные соглашения на использование имени. Дополнительные доходы принесла и активность супруги Мелании — гонорары за мемуары и публичные выступления, а также собственный токен бывшей первой леди, пишет издание.

Согласно рейтингу Forbes, Трамп поднялся на 118 позиций и теперь занимает 201-е место среди богатейших людей мира. Особое внимание СМИ привлек младший сын президента, 19-летний Баррон Трамп. По данным Forbes, он участвовал в создании World Liberty Financial и уже заработал десятки миллионов долларов. Состояние Баррона оценивается примерно в 150 млн долларов с потенциалом дальнейшего роста.