В 2026 году формат ЕНТ для выпускников останется без изменений. Об этом говорится в официальном ответе Министерства науки и высшего образования на запрос редакции BAQ.KZ.

Сейчас с привлечением ведущих мировых специалистов организации ETS создана специальная рабочая группа, цель которой — преобразовать казахстанское ЕНТ в международную систему тестирования с передовой методологией и высоким качеством.

В рамках работы этой группы модернизация ЕНТ будет проводиться поэтапно и системно. В настоящее время планируется разработка пятилетнего плана. На 2026 год каких-либо изменений в формат тестирования не предусмотрено. Все возможные нововведения будут научно обоснованы и тщательно обсуждены с зарубежными и отечественными опытными экспертами, — говорится в официальном ответе ведомства.

Кроме того, будет проведена разъяснительная работа по изменениям в системе оценки знаний, их значимости и ожидаемым результатам.

Ранее сообщалось, что формат ЕНТ планируется трансформировать.