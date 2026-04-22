Казахстанец приговорен к пожизненному сроку в Дубае

Суд в Дубае приговорил 22-летнего гражданина Казахстана Ернура Алмахана к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как уточнили в МИД, решение было вынесено 18 марта 2026 года судом первой инстанции.

«Суд первой инстанции города Дубай признал гражданина Е. Алмахана виновным по ряду тяжких преступлений и приговорил его к пожизненному лишению свободы, а также к выплате штрафа. Со стороны указанного гражданина подана апелляционная жалоба. В связи с этим приговор еще не вступил в законную силу», - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Казахстан следит за ситуацией.

«Посольство Казахстана направило официальный запрос в адрес компетентных органов ОАЭ. В настоящее время ожидается ответ», - говорится в сообщении.

Генеральное консульство Казахстана в Дубае продолжает работу по делу.

«Генеральное консульство РК в Дубае в рамках своей компетенции продолжает оказывать необходимую консульско-правовую помощь. Данный вопрос находится на особом контроле Министерства», - подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что дальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления.