Во время общения с журналистами в Сенате парламента депутат Бибигуль Жексенбай прокомментировала предстоящий саммит в формате "С5+1", отметив, что эта площадка становится всё более значимой для стран региона, передаёт BAQ.KZ.

По словам сенатора, Казахстан продолжит развивать стратегические отношения с соседями, при этом усиливая взаимодействие с Соединёнными Штатами и Европой.

"С политической точки зрения, у нас всегда были и будут стратегические и добрососедские отношения с соседними странами – будь то Китай или Россия. Что касается Соединённых Штатов Америки, то в инвестиционно-экономическом плане формат “С5+1” открывает новые возможности для укрепления сотрудничества и перехода на новый уровень взаимодействия. Это не только для Казахстана, но и для всех стран Центральной Азии – шанс усилить связи с Европой и США", — сказала Жексенбай.

Она подчеркнула, что сотрудничество в этом направлении будет только расширяться.