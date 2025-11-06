Формат "С5+1" открывает новые возможности для ЦА — Бибигуль Жексенбай
Во время общения с журналистами в Сенате парламента депутат Бибигуль Жексенбай прокомментировала предстоящий саммит в формате "С5+1", отметив, что эта площадка становится всё более значимой для стран региона, передаёт BAQ.KZ.
По словам сенатора, Казахстан продолжит развивать стратегические отношения с соседями, при этом усиливая взаимодействие с Соединёнными Штатами и Европой.
"С политической точки зрения, у нас всегда были и будут стратегические и добрососедские отношения с соседними странами – будь то Китай или Россия. Что касается Соединённых Штатов Америки, то в инвестиционно-экономическом плане формат “С5+1” открывает новые возможности для укрепления сотрудничества и перехода на новый уровень взаимодействия. Это не только для Казахстана, но и для всех стран Центральной Азии – шанс усилить связи с Европой и США", — сказала Жексенбай.
Она подчеркнула, что сотрудничество в этом направлении будет только расширяться.
"Это направление никогда не остановится, и с каждым годом его значение будет возрастать", — отметила сенатор.
