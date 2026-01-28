ForteBank откладывает объединение с Home Credit Bank
Внеочередное собрание акционеров ForteBank, на котором планировалась покупка 100 % акций Home Credit Bank и его полная интеграция в материнский банк, вновь перенесено.
Новая дата пока не объявлена, неизвестно, состоится ли встреча вообще. Это уже второй перенос: первоначально собрание было назначено на 29 октября 2025 года, затем перенесено на 26 февраля 2026-го. На момент первых планов ForteBank владел лишь 26,8 % Home Credit Bank, основным акционером оставался чешский предприниматель Иржи Шмейц. Впоследствии ForteBank выкупил оставшиеся доли и к концу декабря 2025 года стал владельцем 100 % акций.
Home Credit Bank занимает 12-е место по активам в Казахстане (1,27 трлн тенге), ForteBank — пятое место (4,88 трлн). Основной акционер ForteBank — Булат Утемуратов (90,02 %). Банк ранее принадлежал российской группе Home Credit и чешской PPF Group, но после начала войны в Украине провел реструктуризацию и дистанцировался от российского капитала.
