Выступая на форуме, он отметил, что Казахстан и Узбекистан завершили этап становления государственности и переходят к формированию новых стратегических ориентиров. По его словам, страны выходят за рамки традиционного взаимодействия и становятся «соавторами будущего региона».

Ашимбаев подчеркнул, что сближение стало возможным благодаря курсу президентов Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, направленному на укрепление стратегического партнёрства.

Особое внимание в выступлении было уделено развитию науки, образования и креативной индустрии. В частности, он отметил важность формирования единого образовательного пространства Центральной Азии, расширения академической мобильности и укрепления связей между университетами.

Кроме того, спикер Сената заявил, что Казахстан активно развивает сферу искусственного интеллекта, включая создание международного центра Alem AI, и нацелен на превращение страны в цифровое государство к 2029 году. В этом контексте объединение научного потенциала Казахстана и Узбекистана он назвал стратегически важным.

В рамках визита Ашимбаев также провёл встречу с председателем Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества и совместные проекты.

Позднее состоялось пятое заседание комиссии по сотрудничеству между сенатами двух стран, где были подведены промежуточные итоги взаимодействия. В числе ключевых результатов отмечены ратификация соглашения о Международном центре промышленной кооперации «Центральная Азия» и реализация программы по увеличению взаимного товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году.

Участники форума сошлись во мнении, что укрепление научных и культурных связей станет важным фактором развития региона и позволит Центральной Азии усилить позиции на мировой арене.