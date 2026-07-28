Форум сторонников Respublica прошел в области Абай

В Семее состоялся форум сторонников партии Respublica, объединивший более 300 жителей области Абай. В мероприятии приняли участие предприниматели, фермеры, работники предприятий, представители интеллигенции, молодежь и общественные активисты, передает BAQ.KZ.

Главной темой встречи стало социально-экономическое развитие региона. Участники обсудили вопросы создания новых рабочих мест, поддержки предпринимательства, развития системы образования и сохранения молодежи в области.

Председатель партии Айдарбек Ходжаназаров представил ключевые направления предвыборной программы Respublica. По его словам, устойчивое развитие экономики невозможно без создания условий, при которых человек может честно трудиться, развивать собственное дело и быть уверенным в завтрашнем дне.

Сопредседатель партии Сырымбек Тау отметил, что каждый регион обладает собственными конкурентными преимуществами. По его мнению, область Абай может получить новый импульс развития благодаря сочетанию предпринимательства, туристического потенциала и богатого культурно-исторического наследия.

Особое внимание участников форума было приковано к уроженцам области Абай – кандидатам в депутаты Национального курултая Ерболату Мухамеджану и Лауре Вайгоровой.

Ерболат Мухамеджан заявил, что государственная политика должна поддерживать тех, кто создает рабочие места и развивает производство.

«Мы не обращаем внимания, как некоторые, на какой машине ездит предприниматель. Мы считаем, сколько рабочих мест он создал. Мы не против богатства – мы против бедности», – подчеркнул он.

Лаура Вайгорова рассказала, что решила присоединиться к партии после ситуации с закрытием одной из образовательных компаний, когда тысячи семей столкнулись с риском прекращения обучения детей. По ее словам, при поддержке команды Respublica образовательные организации смогли бесплатно продолжить обучение более 1,5 тысячи школьников.

Она отметила, что считает важным обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех детей независимо от места проживания.

Форум завершился концертом местных творческих коллективов. Символическим завершением встречи стало благословение старейшины, пожелавшей Казахстану мира, единства и благополучия.