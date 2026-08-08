Форумы, предприятия и открытые дискуссии: где партии продолжили предвыборную кампанию

Предвыборная кампания постепенно меняет характер. Наряду с поездками в регионы, встречами с трудовыми коллективами и масштабными форумами партии все чаще переходят к открытой полемике, комментируя заявления своих оппонентов. В течении дня партии провели предвыборные мероприятия.

Республиканский штаб партии «Әділет» продолжил работу в Шымкенте, где прошел центральный форум первичных партийных организаций - в нем приняли участие представители более 3500 первичных организаций со всей страны. Председатель партии Айбек Дадебай сообщил о ходе предвыборной кампании: по его словам, численность партии превысила 800 тысяч человек, зарегистрировано 3545 первичных организаций (около 650 тысяч членов), работают 20 региональных и 226 территориальных штабов, а к кампании привлечено порядка 30 тысяч доверенных лиц. Кандидаты представили отдельные разделы предвыборной программы, включая цифровой и социальный блоки.

Также, отдельная встреча прошла с представителями сферы культуры и искусства Шымкента - обсуждались развитие культуры чтения, поддержка театров и креативных индустрий. В ходе мероприятия также были затронуты вопросы защиты национальных культурных ценностей и конституционных основ.

Председатель партии Общенациональная социал-демократическая партия Асхат Рахимжанов в беседе с журналистами раскритиковал Народную партию Казахстана за смену председателя накануне начала избирательной кампании.

Алматинский областной филиал партии организовал автокараван по маршруту Конаев – Жаңа Арна – Заречный – Арна – Алатау. Партийный актив и кандидат Р.Джусупова встретились с жителями села Аккулы Павлодарской области, представители Акмолинского филиала - с жителями Сандыктауского района в Балкашинском Доме культуры, также прошла встреча с жителями Жезказгана. Актюбинский филиал провел открытый диалог на тему перспектив развития объединений собственников имущества (ОСИ) с участием их председателей. В Северо-Казахстанской области (Кызылжарский район), Кокшетау и Рудном партийцы вели разъяснительную работу и распространяли агитационные материалы среди населения.

Экологический караван партии «Байтақ», стартовавший в Арале и прошедший через Кызылординскую и Туркестанскую области, прибыл в Жамбылскую область. По информации партии, маршрут посвящен вопросам охраны природы и экологической безопасности регионов.

В Астане кандидат Сауле Камытбекова встретилась с коллективами завода железобетонных изделий Center Concrete и медицинского центра Integrate Clinic — обсуждались энергосберегающие технологии в строительстве и влияние экологии на здоровье. В Петропавловске кандидат Алмаз Джакишев посетил коррекционный детский сад «Мархабат», где говорили об инклюзивном образовании и экологической безопасности для детей.

Народная партия Казахстана провела встречи с трудовыми коллективами и жителями сразу в нескольких регионах: с жителями села Туймекент Байзакского района Жамбылской области, с коллективом Енбекшиказахской районной больницы в селе Шелек Алматинской области, с сотрудниками библиотеки №7 в Темиртау, с коллективом АО «Имсталькон» (около 700 работников) в Темиртау, с коллективом АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (около 4,5 тысячи работников угольного разреза и электростанции), а также с жителями Жетысайского района Туркестанской области. В Улытауской области представители штаба встретились с коллективами многопрофильной больницы Жезказгана и предприятия «КазТрансОйл». В Усть-Каменогорске кандидаты и активисты партии провели неформальную встречу с жителями города прямо в трамвае.

На выставке социальных проектов НПО в Талдыкоргане кандидат от НПК Ирина Смирнова выступила с критикой в адрес ОСДП, заявив, что в программе конкурентов отсутствует поддержка гражданского сектора, и назвав ОСДП «партией одного человека».

В Северо-Казахстанской области партия «Ауыл» провела серию встреч с трудовыми коллективами и жителями сельских населенных пунктов - с птицефабрикой, перерабатывающим предприятием, ветеринарным пунктом села Якорь и филиалом «Есіл Су». Помимо отраслевых тем, участники неоднократно поднимали вопрос нехватки кадров на селе.

В Восточно-Казахстанской области председатель партии Кайрат Айтуганов вместе с кандидатами встретился с представителями инклюзивного сообщества, людьми с инвалидностью и родителями детей с особыми потребностями - обсуждались доступная среда, инклюзивное образование и профессиональная подготовка. В Семее руководитель Абайского областного штаба Кайрат Смагулов и кандидат Балнур Ахметова встретились с коллективом кондитерской фабрики KondiZ.

Партия «Ак жол» представила кандидата в депутаты Курултая - предпринимателя из Актюбинской области Улана Козыбакова, который возглавляет областной филиал партии и является депутатом местного маслихата. Республиканский предвыборный штаб во главе с председателем партии Данией Еспаевой провел встречу с жителями села Шамалган Карасайского района Алматинской области, где представила основные направления предвыборной программы и ответил на вопросы сельчан. Штаб также посетил ТОО «ANSAR FOODS» в том же районе - предприятие по производству макаронных изделий, - где прошла встреча с трудовым коллективом.

Отдельно партия оказалась в центре критики со стороны представителя «Respublica»: кандидат Ерболат Мухамеджан заявил, что предвыборные обещания должны подкрепляться реальными результатами, а не оставаться лозунгами, адресовав этот тезис «Ак жол».

Партия «Respublica» продолжила серию встреч с трудовыми коллективами в Шымкенте - к агитационной работе присоединился сопредседатель партии Куаныш Шонбай. Делегация посетила предприятие Alutech (алюминиевые профильные системы), а также ТОО «MDS Doors», где кандидаты обсудили с работниками налоговую нагрузку на труд, поддержку отечественных производителей и другие социально-экономические темы. В городе также состоялся предвыборный форум с участием предпринимателей, представителей промышленности, молодежи и партийных активистов, на котором сопредседатели и кандидаты представили ключевые направления программы. Параллельно состоялась встреча в формате «ReTalks» - открытая дискуссионная площадка с участием бизнеса, молодежи и общественных активистов.

Делегация посетила АО «Шымкентмай» - одно из старейших предприятий страны (более 80 лет), выпускающее около 130 видов продукции на экспорт. Кандидаты обсудили с коллективом вопросы поддержки отечественного производства и развития цифровых технологий.

Таким образом, 7 августа партии продолжили встречи с избирателями в регионах, а также публично комментировали заявления друг друга. Наряду с проведением мероприятий в различных регионах страны, в информационной повестке сохранялась межпартийная полемика.