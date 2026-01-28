В одном из коридоров Белого дома, соединяющем западное крыло с президентской резиденцией, вывесили фотографию Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает BAQ.kz.

На необычную деталь обратила внимание журналистка Элизабет Ландерс, опубликовавшая снимок в соцсети X.

По ее словам, ранее этого фото в вестибюле не было. На кадре запечатлены президенты США и России во время саммита на Аляске, который прошел летом прошлого года. Фотография оформлена в рамке и размещена на стене среди других личных и протокольных снимков.

Примечательно, что прямо под совместным фото Трампа и Путина висит еще один снимок — более личный. На нем президент США позирует со своим внуком. Такое соседство официального политического кадра и семейной фотографии вызвало вопросы у наблюдателей и журналистов.

Ландерс подчеркнула, что не берется интерпретировать смысл размещения снимка, однако сам факт его появления в публичной части Белого дома выглядит нетипично и уже привлек внимание прессы.