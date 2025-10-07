В Алматы задержан подозреваемый в распространении наркотиков — его “преступная карьера” прервалась акцией полиции в рамках операции "Қарасора — 2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города провели оперативно‑розыскные мероприятия, в результате которых был задержан закладчик.

При личном досмотре у мужчины обнаружили порошкообразное вещество. В его мобильном телефоне нашли фотографии, свидетельствующие о размещении тайников с наркотиками. Полицейскими также были изъяты несколько закладок, содержимое которых направлено на экспертизу. Подозреваемый уже арестован, возбуждено уголовное дело.