Фото в телефоне подвели алматинца под статью

Снимки в телефоне раскрыли преступную схему.

В Алматы задержан подозреваемый в распространении наркотиков — его “преступная карьера” прервалась акцией полиции в рамках операции "Қарасора — 2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города провели оперативно‑розыскные мероприятия, в результате которых был задержан закладчик.

При личном досмотре у мужчины обнаружили порошкообразное вещество. В его мобильном телефоне нашли фотографии, свидетельствующие о размещении тайников с наркотиками. Полицейскими также были изъяты несколько закладок, содержимое которых направлено на экспертизу. Подозреваемый уже арестован, возбуждено уголовное дело.

"Сегодня мы фиксируем случаи, когда молодые люди, желая быстро заработать, попадают в зависимость от интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Наши сотрудники ежедневно выявляют таких закладчиков и пресекают деятельность наркосбытчиков. Мы предупреждаем, что любое участие в распространении наркотиков, даже в роли посредника, является тяжким преступлением, за которое предусмотрен длительный срок лишения свободы", - отметил начальник управления Мурат Жумабаев.

