В Алматы во время прошедшего референдума не было зафиксировано серъезных нарушений, а сама организация голосования стала заметно лучше. Об этом рассказал писатель, экономист и общественный деятель Бекнур Кисиков, который обучал независимых наблюдателей и сам следил за ходом голосования в городе, передает BAQ.kz.

По его словам, в наблюдении за референдумом по всему Казахстану от общественного объединения «Халық үні» приняли участие добровольцы, которые прошли обучение.

«По всему Казахстану в рамках нашей коалиции и инициативы наблюдателей приняли участие около двух тысяч человек. Это молодые люди, которые пришли не за оплатой, а по зову души, потому что им важно было участвовать в этом этапе жизни страны. Мы проводили для них тренинги, объясняли правила наблюдения и юридические нормы. В итоге они показали достаточно высокий уровень подготовки и профессионализма», – сказал Бекнур Кисиков.

Он отметил, что явка в разных регионах страны заметно отличается. В некоторых областях она достигала 87–90%, тогда как в Алматы, по предварительным данным, составила около 33%.

«На первый взгляд может показаться, что 33% – это небольшой показатель. Но важно понимать контекст большого города, где люди более мобильны и часто по-другому относятся к политическим процессам. Поэтому этот показатель для Алматы тоже может быть значимым и показательным», – пояснил общественный деятель.

По словам Бекнура Кисикова, наблюдатели фиксировали отдельные спорные ситуации. Чаще всего они касались онлайн-трансляций на участках, попыток фотографировать бюллетени и размещать в социальных сетях в день голосования агитацию.

«Сейчас появляются новые тенденции – блогеры и активные пользователи соцсетей иногда пытаются прямо на участке выразить свою позицию. Бывали случаи, когда люди фотографировали бюллетень и выкладывали это в интернет, хотя это запрещено. Также возникали споры по поводу онлайн-трансляций: в законе это прямо не прописано, но есть положения, что такие действия могут мешать тайне голосования. Поэтому некоторые конфликты возникали именно вокруг этих вопросов», – отметил он.

По словам Бекнура Кисикова, серьезных нарушений – например, вбросов бюллетеней – наблюдатели в Алматы не зафиксировали. Он также отметил, что организация выборов со временем становится более профессиональной.