В национальном парке "Алтын-Эмель" сработала фотоловушка, объектив которой зафиксировал редких обитателей казахстанской степи — куланов (Equus hemionus), занесённых в Красную книгу, передает BAQ.KZ. На уникальных кадрах видно, как несколько животных спокойно подходят к водоёму и с интересом изучают установленную камеру. Такие наблюдения специалисты считают признаком того, что популяция чувствует себя уверенно в естественной среде.

Ещё в начале прошлого века куланы встречались на обширных территориях Казахстана, однако из-за бесконтрольной охоты и хозяйственного освоения земель численность вида резко снизилась. Сегодня в "Алтын-Эмеле" ведётся активная работа по восстановлению популяции: животных переселяют в другие природные территории — в том числе в резерваты "Алтын Дала" и "Иле-Балхаш", а также в Сузакский район.