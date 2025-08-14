В самом центре ленточного бора фотоловушка запечатлела редкий момент из жизни дикой природы — на водопой пришёл лось с двумя лосенками, передает BAQ.KZ.

Такие кадры позволяют увидеть красоту и хрупкость природы, напоминая о важности её сохранения в первозданном виде.

Съёмка проведена без вмешательства человека, благодаря установленным фотоловушкам, которые дают возможность наблюдать за жизнью животных, не нарушая их покоя.

Видео опубликовано в аккаунте Государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы".