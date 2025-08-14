Видео опубликовано в аккаунте Государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы".
Фотоловушка засняла лося с двумя детёнышами в Павлодарской области
В сердце ленточного бора заметили лосиху с лосенками.
Сегодня, 11:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
103Фото: кадр видео
В самом центре ленточного бора фотоловушка запечатлела редкий момент из жизни дикой природы — на водопой пришёл лось с двумя лосенками, передает BAQ.KZ.
Такие кадры позволяют увидеть красоту и хрупкость природы, напоминая о важности её сохранения в первозданном виде.
Съёмка проведена без вмешательства человека, благодаря установленным фотоловушкам, которые дают возможность наблюдать за жизнью животных, не нарушая их покоя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Стало известно, кто подарил Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор
- Не о таком я мечтала: "железная леди" из Актау рассказала о неожиданной популярности
- В машинах из Китая нашли источник потенциальной угрозы для здоровья
- Почему встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске, а не в Москве? Обзор реакции мировых СМИ
- В Атырау осудили военного медика, воевавшего в Украине