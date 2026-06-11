Жаслан Мадиев встретился со школьниками Астаны и рассказал о развитии искусственного интеллекта

В столичной школе №101 состоялась встреча учащихся с министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жасланом Мадиевым. Несмотря на летние каникулы, школьники собрались, чтобы обсудить искусственный интеллект, цифровое будущее страны и профессии, которые будут определять рынок труда в ближайшие годы. В мероприятии также приняла участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова. Корреспондент BAQ.KZ рассказывает, как прошла встреча.

Для школьников министр провел открытый урок под названием «Министрдің сабағы: жас және жасанды интеллект», посвященный развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта в Казахстане.

На открытом уроке Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан сохраняет высокие позиции в международных рейтингах.

"Сегодня Казахстан входит в число мировых лидеров по развитию цифровых технологий. По международным рейтингам страна находится в топ–10 стран по качеству онлайн–услуг и занимает 24–е место по развитию электронного правительства. Положительная динамика сохраняется и в сфере кибербезопасности. Это результат системной работы, законодательных инициатив, инвестиций в инфраструктуру и развития международного сотрудничества", – сказал министр.

По его словам, государство продолжает расширять спектр цифровых сервисов для населения.

"Сегодня через единое окно граждане могут получать необходимые государственные услуги. На данный момент доступно более 1300 госуслуг, из них 90% доступны в онлайн формате. Наша задача заключается в том, чтобы сделать взаимодействие с государством максимально удобным и цифровым для каждого гражданина", – отметил Мадиев.

Отдельное внимание министр уделил развитию искусственного интеллекта, назвав его одним из ключевых направлений государственной политики.

"Искусственный интеллект является одним из ключевых направлений, которому правительство уделяет большое внимание. Для его развития необходима правильная институциональная среда: современное законодательство, инфраструктура, включая дата–центры и вычислительные мощности, а также развитие человеческого капитала через образовательные инициативы. Именно поэтому в Казахстане создано Министерство искусственного интеллекта, утверждена Концепция развития искусственного интеллекта до 2029 года и формируется соответствующая законодательная база", – подчеркнул он.

Министр также объяснил школьникам, для чего стране нужен закон об искусственном интеллекте.

"Когда вы слышите о законе об искусственном интеллекте, не нужно думать, что его цель – что–то запретить или чрезмерно зарегулировать. Речь идет о внедрении этических стандартов и создании понятных правил, которые позволят безопасно развивать технологии и использовать их на благо общества", – пояснил Жаслан Мадиев.

Говоря о будущих возможностях для молодежи, глава ведомства рассказал о работе Astana Hub.

"Astana Hub сегодня является крупнейшим IT–хабом региона и объединяет более 2000 стартапов и BigTech–компаний. Многие из вас в будущем станут основателями стартапов и предпринимателями. Вы можете быть уверены, что ваши идеи будут услышаны инвесторами в рамках акселерационных и инкубационных программ, а также смогут получить финансирование и грантовую поддержку. При этом экосистема Astana Hub доступна не только в Астане – зарегистрироваться и пользоваться ее возможностями можно из любой точки Казахстана", – сказал министр.

По его словам, государство делает ставку на подготовку нового поколения специалистов, которые будут создавать технологии будущего.

"Государство уделяет большое внимание развитию молодежи, чтобы технологии, искусственный интеллект и инновации стали неотъемлемой частью образовательного процесса и будущей профессиональной деятельности. Нам важно рассказывать вам о мерах, которые сегодня предпринимаются для развития этих направлений, чтобы это помогло в выборе профессии. Необходимо постоянно получать новые знания, следить за изменениями и быть на острие развития технологий", – обратился он к школьникам.

Во время встречи учащиеся представили собственные проекты в сфере экологии и биотехнологий.

Учитель биологии школы №101 Мейрамгуль Болатова рассказала, что осенью прошлого года школьный проект по использованию природных суспензий для повышения продуктивности растений получил грантовую поддержку на республиканском конкурсе.

"Тема проекта была связана с использованием природных суспензий для повышения продуктивности растений. С помощью натуральных добавок мы стремились не только улучшить рост растений, но и повысить их устойчивость к различным заболеваниям", – рассказала педагог.

По ее словам, благодаря гранту школа получила возможность развивать практическую исследовательскую базу.

"По итогам исследования нам удалось получить качественный урожай. На средства гранта в школе была построена теплица. Внутри теплицы проводились экспериментальные работы по выращиванию различных культур", – отметила Болатова.

Сегодня теплица используется не только для выращивания растений, но и как площадка для обучения школьников основам научной работы.

"Ученики не только выращивают растения, но и изучают методы ухода за ними, проводят исследования и работают над научными проектами. Школьники активно участвуют в научных проектах и работают в командах", – сообщила она.

Кроме того, учащиеся реализуют экологический проект, связанный с очисткой воздуха.

Второй проект посвящён биофильтру. С помощью биофильтра команда проводила работы по естественной очистке воздуха. В ходе исследования качество воздуха находилось под постоянным контролем, а полученные результаты анализировались и оценивались.

Также участникам мероприятия продемонстрировали возможности системы видео– и аудиоаналитики, которая позволяет анализировать вовлеченность учащихся и адаптировать образовательный процесс. По замыслу разработчиков, такие решения помогут школам более эффективно использовать современные технологии в обучении.

Встреча завершилась обсуждением перспектив искусственного интеллекта, цифровых профессий и возможностей для молодых казахстанцев, которые планируют связать свое будущее с наукой, технологиями и инновациями.