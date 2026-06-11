Жаслан Мадиев встретился со школьниками Астаны и рассказал о развитии искусственного интеллекта
На встрече школьники представили собственные проекты в области экологии и биотехнологий, а также обсудили с министром перспективы технологических профессий.
Сегодня 2026, 12:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- Масштабная ярмарка отечественных продуктов развернется в Астане
- Опасную электробытовую технику сняли с продажи в Семее
- Асаубаева заявила о сокращении зарплаты и попросила помощи у Токаева
- В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки
- Теплосети Петропавловска с износом 70% забрало государство: что будет с тарифами?