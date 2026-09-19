Главные моменты экологической акции «Таза Қазақстан» в Астане
Запечатлели для вас все яркие эмоции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Президент совместно с представителями молодежи и экоактивистами посадил деревья на территории Президентского парка. Как проходила эта акция узнаете в нашем фоторепортаже.
Сотни жителей Астаны сегодня вышли в городские парки, чтобы сделать город еще зеленее. Взявшись за лопаты, грабли и лейки они благоустроили парковые территории.
«Для меня «Таза Қазақстан» - это не только про очистку улиц и благоустройство территорий. Для меня в первую очередь акция нужна для развития патриотизма и духовных качеств. В наших руках то, как будут выглядеть наши города. Сегодняшняя посадка деревьев прошла очень удачно. Мы сделали Астану немного зеленее и красивее», - рассказывает волонтер Даниялакмаль Салыков.
За годы реализации инициативы «Таза Қазақстан» по всей стране проведено более 2 тысяч экологических мероприятий. В их рамках собрали более 3,8 миллионов тонн отходов и ликвидировали около 10 тысяч свалок. В Астане за последние годы благоустроили около 500 дворов и общественных пространств. В планах до конца года привести в порядок еще 170 дворов и общественных зон, в том числе парки, скверы и бульвары. Сегодня новыми центрами притяжения в Астане становятся аллеея «Мыңжылдық» и бульвар GreenLine.
Директор столичного Центра урбанистики Елнар Базыкен рассказал о грядущих проектах, которые должны сделать передвижение по Астане для пешеходов комфортнее.
«В городе запланировано строительство нескольких мостов, хотим объединить Триатлон парк и набережную напротив, которая свяжется с парком Жетысу. Это концептуально правильное решение. Людям можно будет добираться из одной точки в другую, не используя транспортный мост. В то же время есть идея, чтобы пешеходный мост был не просто транзитом, а стал достопримечательностью города», - рассказал Елнар Базыкен.
Отметим, что сегодня во всех регионах Казахстана проходят масштабные экологические мероприятия, приуроченные к World Cleanup Day – Всемирному дню чистоты. Волонтеры, молодежь, представители госорганов, общественных организаций и предприятий объединились в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», чтобы вместе сделать наши города и природные территории чище.
Самое читаемое
- Пожизненный запрет на вождение получили 36 водителей в ВКО
- «Миллион» весом 231 килограмм: Казахстане признали селекционные достижения овец «Байсары»
- Казахстан пробился в четвертьфинал Азиады по волейболу
- Рыбакина не сыграет в Шэньчжэне и пожелала удачи сборной Казахстана
- В Алматы в День города откроют первую гастрономическую улицу