Главные моменты экологической акции «Таза Қазақстан» в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Президент совместно с представителями молодежи и экоактивистами посадил деревья на территории Президентского парка. Как проходила эта акция узнаете в нашем фоторепортаже.

Акорда

Сотни жителей Астаны сегодня вышли в городские парки, чтобы сделать город еще зеленее. Взявшись за лопаты, грабли и лейки они благоустроили парковые территории.

«Для меня «Таза Қазақстан» - это не только про очистку улиц и благоустройство территорий. Для меня в первую очередь акция нужна для развития патриотизма и духовных качеств. В наших руках то, как будут выглядеть наши города. Сегодняшняя посадка деревьев прошла очень удачно. Мы сделали Астану немного зеленее и красивее», - рассказывает волонтер Даниялакмаль Салыков.

За годы реализации инициативы «Таза Қазақстан» по всей стране проведено более 2 тысяч экологических мероприятий. В их рамках собрали более 3,8 миллионов тонн отходов и ликвидировали около 10 тысяч свалок. В Астане за последние годы благоустроили около 500 дворов и общественных пространств. В планах до конца года привести в порядок еще 170 дворов и общественных зон, в том числе парки, скверы и бульвары. Сегодня новыми центрами притяжения в Астане становятся аллеея «Мыңжылдық» и бульвар GreenLine.

Директор столичного Центра урбанистики Елнар Базыкен рассказал о грядущих проектах, которые должны сделать передвижение по Астане для пешеходов комфортнее.

«В городе запланировано строительство нескольких мостов, хотим объединить Триатлон парк и набережную напротив, которая свяжется с парком Жетысу. Это концептуально правильное решение. Людям можно будет добираться из одной точки в другую, не используя транспортный мост. В то же время есть идея, чтобы пешеходный мост был не просто транзитом, а стал достопримечательностью города», - рассказал Елнар Базыкен.

Отметим, что сегодня во всех регионах Казахстана проходят масштабные экологические мероприятия, приуроченные к World Cleanup Day – Всемирному дню чистоты. Волонтеры, молодежь, представители госорганов, общественных организаций и предприятий объединились в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», чтобы вместе сделать наши города и природные территории чище.