В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы - один из главных праздников, объединяющих всех жителей страны. Он символизирует приход весны и обновления. Традиции Наурыза уходят корнями в глубь веков. Мы привыкли к массовым гуляниям в двадцатых числах марта, однако так было не всегда. Шестьдесят два года, с 1926 по 1988, праздник фактически был запрещен и не отмечался массово.

Редакция BAQ.kz совместно с Центральным государственным архивом кинофотодокументов и звукозаписи и Министерством культуры и информации Казахстана подготовила для вас экскурс в прошлое. На редких исторических кадрах вы увидите, как казахстанцы праздновали Наурыз в первые годы после возвращения праздника в общественную жизнь. Каждый элемент декораций или костюмов поможет нам лучше понять нашу культуру и возможно взглянуть на нее под более широким углом.

Первое фото, которое мы бы хотели вам показать было сделано в 1986 году. Источник фото: КазТАГ, за авторством В. Давыдова. В аннотации сказано, что таким было празднование "Наурыза" в Заречном, Костанайской области.

Следующая фотография из личного архива Омарова Ерлика Мукановича, участника декабрьских событий 1986 года в Алматы. Описание гласит: "Первое празднование Наурыза в Алма-Ате. Студенты АЗВИ - участники театрализованного представления (слева направо): 1- неизвестен, 2-й - Т. Айнакулов, 3-й - О. Садыков,4-й - Ж. Алипбаев, 5-й - Б. Рахимов". Снимок датируется 1987 годом.

А вот так в 1988-м Наурыз в Алматы в своем объективе увидел фотограф А. Павский. На снимке: "Встреча акынов, жырау, термеши из разных областей Казахстана на весеннем празднике Наурыз, (слева-направо): К. Асанов-студент из Караганды, Н. Садыков-пенсионер и К. Раисов-рабочий". Источник поступления в архив: Каз ТАГ.

Следующие два снимка принадлежать авторству А. Сандыбаева и сделаны в 1989 году в Алматы. Источник поступления: КазТАГ. На первом: "Наурыз" на центральной площади Молодежного Жилищного Кооператива (МЖК) "Отрар".

Подпись к следующему: "Первая в жизни проба праздничного традиционного напитка "Наурыз-коже" в МЖК "Отрар".

Продолжая наблюдать за тем, как прошел праздник в 1989 году, обратимся к работам из архива личного происхождения Апризы Айтбаевой, супруги Рахымбая Ханалиева - фотокорреспондента газет "Лениншіл жас", "Қазақ әдебиеті", "Қазақстан пионері". Место съемок: Алматы. Первое фото показывает как участников мероприятия угощали наурыз коже во время празднования Наурыза на центральной площадке Молодежного Жилищного Кооператива "Отрар".

На этом снимке Рахымбая Ханалиева запечатлено выступление танцевального коллектива во время празднования Наурыза на центральной площадке Молодежного Жилищного Кооператива "Отрар".

Шагнем в следующее десятилетие и обратимся к архивам редакции республиканской газеты "Ана тілі". Наурыз 1990-го года. Обратите внимание на элементы интерьеров и костюмов.

Время шло. Уже независимая страна пошла по пути стремительного развития, а ее народ не переставал верить в будущие успехи. Вот как в первой столице Казахстана, городе Алматы, в 1994 году фотограф запечатлел праздничные гуляния. Снимок из фондов Музея истории города. Подпись: "Представители уйгурского национально-культурного центра на праздновании Наурыза".

Источник поступления: КазТАГ. Год: 1999. Фото: А.Жусип. Аннотация: "Празднование Наурыз мерекесі".

С наступлением нового тысячилетия у всё большего количества людей начали появляться цифровые цветные фотокамеры. И фотографии с праздника становиться частью семейных архивов сотен тысяч казахстанцев. Вот кадр из фондов Музея истории города Алматы, датируемый 2002-м годом. Согласно надписи, вы видите: "Гусейнова Г.С.(3-я слева во 2-ом ряду), Аллазова Н.А.(3-я слева в 1-ом ряду), и танцовщицы турецкого танцевального ансамбля "Чичеклер" на площади Республики в день празднования Наурыза".

Вот и подошло к концу наше путешествие по истории первых годов празднования Наурыза. Эти снимки уже стали историческими документами. А сегодня каждый из нас имеет смартфоны с камерами, не уступающими по качеству своим профессиональным аналогам. Не упустите свой шанс - сделайте сегодня пару фото на память. Кто знает, может быть СМИ напишут напишут о вас через 30-40 лет.