FPV-дроны впервые вошли в испытания на краповый берет

На полигоне «Карабас» в Караганде завершился квалификационный отбор «Краповый берет - 2026» среди бойцов спецподразделений «Бүркіт» Национальной гвардии. Из 101 кандидата все этапы выдержали только 13 военнослужащих, передает BAQ.KZ.

Испытания продолжались неделю. Впервые в программу включили норматив по управлению FPV-дронами. В Национальной гвардии это направление уже относят к современной боевой подготовке спецназа.

После предварительного отбора 60 военнослужащих вышли на 65-километровый марш.

Национальная гвардия МВД РK

На дистанции проверяли выносливость, физическую и тактическую подготовку, обращение с оружием и способность принимать решения после продолжительной нагрузки.

Национальная гвардия МВД РK

Кандидаты бежали пять километров, двигались по горно-каменистой местности, переносили условно раненого, преодолевали препятствия и водную преграду, работали в противогазах, рыли окопы и ориентировались на местности.

В программу вошли огневые упражнения, полоса препятствий, отражение атаки условного противника, действия в условиях огневого контакта и рукопашный бой.

Национальная гвардия МВД РK

Отдельно оценивалась психологическая устойчивость бойцов. Во время длительного марша часть кандидатов не смогла выполнить нормативы и выбыла.

Национальная гвардия МВД РK

До конца дошли 13 из 101 военнослужащего. Они получили право носить краповый берет.

Береты вручил заместитель министра внутренних дел, главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Ансаган Балтабеков. На церемонии присутствовали представители взаимодействующих органов и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Национальная гвардия МВД РK

В Национальной гвардии отмечают, что «Краповый берет» остается одним из квалификационных испытаний, по которым оценивают уровень профессиональной и боевой подготовки спецподразделений.