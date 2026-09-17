Фрагмент солнечного вещества направился к Земле: что произошло со штормом

С Солнца в космос вырвалось крупное облако плазмы, часть которого направилась к Земле. Ученые ждали, что 17 сентября оно может вызвать слабую геомагнитную бурю и усилить полярные сияния. Но к середине дня прогноз не подтвердился в полной мере, передает BAQ.KZ со ссылкой на EarthSky.

Речь идет о корональном выбросе массы, или CME. Во время таких событий Солнце выбрасывает в космос огромные объемы раскаленного вещества и магнитного поля.

Выброс произошел после вспышки в районе активной области AR4528. После расчетов специалисты пришли к выводу, что часть вещества движется в сторону Земли и может достичь планеты 17 сентября.

NOAA ожидало слабую бурю уровня G1. Это минимальная ступень по пятибалльной шкале геомагнитных бурь.

Дополнительное воздействие мог оказать быстрый солнечный ветер из корональной дыры. В таком случае возмущения магнитного поля Земли могли усилиться, а полярные сияния стать заметнее на высоких широтах.

Но ожидаемого удара не произошло. По данным EarthSky, выбросы от 13 и 14 сентября либо не достигли Земли, либо их воздействие оказалось слишком слабым. NOAA отменило предупреждение о буре уровня G1.

За последние сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной или слабо возмущенной. Индекс Kp поднимался до 3, тогда как уровень G1 начинается при Kp 5.

При этом полностью спокойной ситуацию пока не называют. На 18 сентября прогнозируются отдельные периоды повышенной активности с Kp до 4, после чего геомагнитный фон должен ослабнуть.

Само Солнце сейчас переживает заметный спад активности. На его стороне, обращенной к Земле, осталась всего одна пронумерованная область с пятнами.

В ближайшие сутки она должна скрыться за краем солнечного диска. Если новых активных областей не появится, Солнце впервые с 24 февраля может на некоторое время остаться без видимых пятен.