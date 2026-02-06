Фракция НПК обсудила проект новой Конституции Казахстана
Парламентская фракция Народной партии Казахстана провела расширенное заседание на тему: "Новая Конституция: новый облик настоящего и будущего Казахстана". В нем приняли участие депутаты Сената и Мажилиса, сотрудники государственных органов, а также экспертное сообщество, передает BAQ.KZ.
Открывая заседание, модератор мероприятия, руководитель парламентской фракции НПК, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, участник Комиссии по Конституционной реформе, депутат Магеррам Магеррамов напомнил, что инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева, постепенно привели страну к разработке проекта новой Конституции.
– Проект определяет новые ориентиры государственной политики страны, – констатировал мажилисмен. – Создается однопалатный Парламент-Курултай, отдельный раздел посвящен новому Высшему консультативному органу - Халық кеңесі, предусмотрен новый институт Вице-Президента – это создает совершенно новую структуру архитектуры государственной власти.
Народная партия Казахстана поддерживает предлагаемый проект Конституции. Спикеры заседания неоднократно отметили человекоцентричность документа, заложенную в нем абсолютизацию права на жизнь, закрепление неприкосновенности личности и сохранения цифровых персональных данных, а также – усиление защиты чести и достоинства гражданина и его социальных прав, в частности, права на труд.
– Наша партия всегда говорила – экономика должна служить человеку, а не человек – экономическим показателям, – подчеркнула в своем выступлении депутат от НПК Ирина Смирнова. – Человек труда – это не ресурс, не единица, это – основа государства и его сила.
Вице-министр юстиции РК Лаура Мерсалимова объяснила, что новый проект Конституции является отражением развития нашей страны.
– В разделе, посвященном правам и обязанностям граждан, основное внимание уделено усилению гарантий реализации защиты прав и свобод человека, – заявила вице-министр. – В данном вопросе полностью учтены требования международных документов.
Свою точку зрения высказали и другие участники заседания. С докладом "Новая Конституция – новый этап развития страны, общественный запрос и требование времени" выступил депутат Сената Галиаскар Сарыбаев. О правозащитном потенциале проекта рассказал мажилисмен Марат Башимов. Профессор Высшей школы права Международного университета Астана Исидор Борчашвили отметил стратегические направления новой Конституции. Директор "Института законодательства и правовой информации РК Индира Аубакирова изложила продвижение основополагающих принципов деятельности республики и общенациональных ценностей в свете новой Конституции. На заседании также выступили председатель республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары" Тимур Джумурбаев, председатель палаты юридических консультантов "Лига юристов Астана" Айнур Абатова и начальник Центра частного законодательства Института парламентаризма при УДП РК Юлия Костяная.
Подводя итоги Магеррам Магеррамов резюмировал, что население страны принимало самое активное участие в работе над проектом.
– Нет ни одного неравнодушного человека, который бы не высказался по Конституции, – подытожил он. – В результате в предлагаемом проекте соблюдается баланс буквы и духа основного закона с запросами реальной действительности.
Работа над проектом Конституции, адаптированной под требования Справедливого Казахстана, будет продолжена.
