Франция, Мексика и Норвегия узнали соперников по 1/8 финала чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились очередные матчи стадии 1/16 финала. Путевки в следующий раунд завоевали сборные Франции и Мексики, а также определились еще три пары 1/8 финала.

Главным событием игрового дня стала победа сборной Франции над Швецией со счетом 3:0. Команда Дидье Дешама открыла счет перед самым перерывом: после розыгрыша углового отличился Килиан Мбаппе.

Во втором тайме французы окончательно сняли вопросы о победителе. На 53-й минуте Брэдли Барколя удвоил преимущество после передачи Майкла Олисе, а спустя двадцать минут Мбаппе оформил дубль, забив свой шестой гол на нынешнем чемпионате мира и 18-й мяч за карьеру на мировых первенствах.

В 1/8 финала сборная Франции встретится с Парагваем, который ранее сенсационно выбил Германию в серии пенальти.

Еще одну путевку в следующий раунд оформила сборная Мексики. На домашнем стадионе "Ацтека" хозяева уверенно обыграли Эквадор со счетом 2:0 благодаря голам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса. В компенсированное время защитник эквадорцев Пьеро Инкапье был удален с поля.

В 1/8 финала мексиканцы сыграют с победителем встречи Англия – ДР Конго, которая состоится 1 июля.

После завершения матчей стали известны еще три пары следующего этапа турнира:

Канада – Марокко (4 июля, 22:00 по времени Казахстана);

(4 июля, 22:00 по времени Казахстана); Франция – Парагвай (5 июля, 02:00);

(5 июля, 02:00); Бразилия – Норвегия (6 июля, 01:00).

Марокко в предыдущем раунде выбило Нидерланды в серии пенальти, Канада минимально победила ЮАР, а Норвегия впервые в своей истории выиграла матч плей-офф чемпионата мира, обыграв Кот-д'Ивуар.

Чемпионат мира-2026 впервые проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.