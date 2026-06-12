Франция на Кипре: зачем Европа усиливает давление на Турцию и причем здесь США

Европа усиливает влияние на Средиземноморье. Республика Кипр и Франция подписали Соглашение о статусе сил – SOFA (Status of Forces Agreement). Этот международный документ определяет правовое положение вооружённых сил одного государства при нахождении на территории другого, снимая некоторые юридические барьеры для этого. В Турции на это ожидаемо отреагировали негативно, заявив, что соглашение противоречит договоренностям по Кипру от 1960 года. Станем ли мы свидетелями нового конфликта в регионе, разберемся в этом материале с независимым политическим экспертом.

Вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник считает, что стратегическая ценность Кипра в логике ближневосточной эскалации вокруг Ирана серьезно выросла. Для европейских стран и их партнеров остров удобен как тыловой узел. Он позволяет держать в готовности эвакуационные и гуманитарные операции, разворачивать логистику, обеспечивать информационную и разведывательную поддержку, а также работать с воздушными и морскими коммуникациями, не входя напрямую в зону боевых действий. И, разумеется, весьма возможно вовлечение Кипра в театр боевых действий против Ирана в интересах Израиля и США. На этом фоне французское соглашение выглядит как попытка закрепить европейскую способность действовать быстро и автономно в кризисе, который может начаться вне Европы, но сразу ударить по Европе через миграцию, энергетику, безопасность маршрутов и риски для граждан.

"Если вписать сюда роли трех внешних игроков, картинка становится объемнее. Франция стремится закрепить за собой роль главного европейского гаранта безопасности в Восточном Средиземноморье, который умеет быстро наращивать присутствие и защищать политические интересы ЕС на практике. США смотрят на регион шире и используют такие узлы как часть инфраструктуры управления эскалацией и поддержания операций, включая разведку и логистику, при этом для них важно не раскалывать связи с Турцией как союзником по НАТО. Израиль воспринимает Кипр с позиций как ключевой элемент ближневосточной военной архитектуры, логистики и канал координации на случай возобновления войны трехсторонней войны – США – Иран – Израиль", - говорит Виталий Колточник.

Очевидно, что Франция в данном контексте является неким "прокси-агентом" американо-израильского тандема в регионе, обеспечивающим тыл данной операции по европейскому направлению НАТО, считает эксперт. Здесь важно отметить открыто декларируемый курс Республики Кипр на интеграцию в Северо-Атлантический Договор, изначально заблокированный Турцией, подчеркнул эксперт. Сейчас следует ожидать реактивацию данного процесса.

Председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года усиливает политический эффект соглашения, поскольку Никосия получает больше инструментов формировать повестку и собирать коалиции по вопросам безопасности, миграции и кризисного реагирования. Виталий Колточник считает, что для Франции это удобная сцена, где двусторонний шаг легко вплетается в европейскую дискуссию о способности Союза действовать в периферийных кризисах.

"Обеспокоенность Турции понятна и залегает значительно глубже, чем заявленная гуманитарно-техническая повестка SOFA. Остров живет в режиме незавершенного конфликта с 1974 года, когда после переворота в Никосии Турция ввела войска на Север, а затем закрепилась фактическая линия раздела, за которой стоит и силовой компонент, и глубокий спор о легитимности и будущем устройстве острова. И по состоянию на сегодняшний день Турецкая Республика Северного Кипра признается только Турцией, при этом международно признанной является Республика Кипр, входящая в ЕС, а буферную зону продолжает удерживать миротворческая миссия ООН. В такой конструкции любое расширение внешнего военного контура для Юга мгновенно становится фактором политического баланса, потому как влияет на региональную безопасность и на переговорную позицию", - объясняет исторический контекст спикер.

Сегодня на Кипре любой военный или квази-военный шаг воспринимается через вопрос статуса и равновесия между Югом и Севером. Республика Кипр обладает полной международной субъектностью и европейскими инструментами, север признан только Турцией, поэтому внешняя поддержка юга сразу читается как усиление асимметрии.

Второй слой связан с исторической памятью и с тем, что в кипрском конфликте безопасность всегда была частью политического устройства. После 1974 года присутствие внешних сил, система гарантий, судьба иностранных войск и контроль над территорией стали ключевыми узлами, и любая новая военная рамка в южной части острова воспринимается как вмешательство в эти узлы.

"Третий слой - региональный. Когда Кипр рассматривается как удобная точка для операций, логистики и координации на фоне риска прямого столкновения вокруг Ирана, для Анкары это уже не вопрос двусторонних отношений Франции и Кипра, а вопрос того, кто получает дополнительный ресурс в Восточном Средиземноморье. Турция не хочет видеть рядом с собой площадку, через которую европейские державы и их партнеры могут быстро концентрировать инструменты влияния, а затем предъявлять их как свершившийся факт", - рассказывает эксперт.

Четвертый слой связан с переговорной динамикой. В феврале 2026 года состоялась встреча президента Христодулидиса и лидера турок-киприотов Туфана Эрхюрмана в буферной зоне Никосии, что стало попыткой осторожно перезапустить прямой диалог после длительной паузы. В такой момент, продолжает эксперт, внешние силовые сигналы легко превращаются в аргумент, что баланс меняют заранее, а значит доверие обесценивается еще до переговоров.

Из личного архива В. Колточника

Виталий Колточник считает, что нынешняя ситуация может усугубить международные отношения сторон, хотя чаще это развивается как накопление напряжения через серию эпизодов. Соглашение Франции с Кипром, рост западного внимания к острову и его значение в ближневосточной логике приводят к тому, что каждая сторона начинает жестче контролировать символические и практические элементы, от учений и визитов до авиационной и морской активности. Турция будет стремиться демонстрировать, что ее позицию невозможно обойти, а южная сторона будет использовать европейские инструменты и внешние партнерства, чтобы укреплять собственную устойчивость.

"Председательство Кипра в Совете ЕС усиливает риск политического обострения, потому что у Никосии появляется больше возможностей поднимать чувствительные темы на уровне Союза и превращать региональные сюжеты в общеевропейские решения, а Анкара будет воспринимать это как попытку закрепить выгодную югу рамку через институты ЕС. Чем больше конфликт становится частью европейской повестки, тем сложнее сторонам возвращаться к компромиссам без потери лица", - рассказал спикер.

Независимый политический эксперт так же рассказал, как этот кейс может быть полезен для Казахстана. В первую очередь, для продвижения собственной модели средней державы, где влияние строится на дипломатическом капитале, на умении держать диалог с разными центрами силы и на предложении процедур, которые снижают вероятность случайной эскалации. Президент нашей страны может усиливать несколько линий одновременно.

"Первая линия - язык процедур и международного права. Кипрский конфликт десятилетиями стоит на узлах признания, гарантий и форматов безопасности, и дипломатия Главы государства сильна тем, что он умеет возвращать разговор к правилам и мандатам из плоскости эмоциональных обвинений. Вторая линия - гуманитарная безопасность как практическая дипломатия. Эвакуации, реагирование на ЧС, поддержка каналов связи, обмены по линии кризисного менеджмента звучат менее громко, чем военные заявления, но именно это часто работает как "мягкий тормоз" эскалации. Для средней державы это легитимный способ быть полезной и заметной, не играя в блоковую логику. Третья линия - расширение внешнеполитических связей Казахстана через европейский контур. Недавний исторически первый визит президента Кипра Христодулидиса в Казахстан и открытие посольства Кипра в Астане показывают, что Никосия ищет новые точки опоры и коммуникации, а Казахстан получает дополнительный канал диалога с государством ЕС, которое в первой половине 2026 года ведет работу Совета ЕС", - подчеркивает спикер.

Плюс Кипр является наблюдателем в Совете Мира, выступая в данном качестве как союзник и партнер нашей страны на атлантистском направлении мировой политики, говорит Виталий Колточник. Как видим, в руках казахстанского лидера обеспечение международной безопасности Средиземноморья через кипрский узел превращается в аргумент о Казахстане как о важном переговорном центре, который эффективно координирует различные полюса силы на глобальной шахматной доске с учетом наиболее адаптивных сценариев и алгоритмов воздействия.