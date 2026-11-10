Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники в 700 супермаркетах

Франция обвинила Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в организации масштабной кибератаки на системы холодильного оборудования супермаркетов. В результате вмешательства испортились продукты, а в некоторых магазинах произошли пожары. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 9 ноября после встречи глав МИД стран G7 в Париже.

По его словам, атаки произошли в ночь с 11 на 12 октября и затронули около 700 торговых объектов по всей стране. Злоумышленники получили удалённый доступ к системам управления холодильниками и изменили настройки температуры. В результате магазины столкнулись с порчей продуктов питания и повреждением оборудования.

Французские власти считают, что за атакой стоит подразделение Shahid Kaveh, связанное с электронным и кибернетическим центром КСИР. Парижская прокуратура начала расследование в отношении руководителя этой структуры и двух его заместителей. Также запрошены международные ордера на их арест.

Барро сообщил, что посол Ирана во Франции вызван в Министерство иностранных дел для объяснений. Париж намерен добиваться введения санкций против причастных к кибератаке на уровне Европейского союза. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила о необходимости жёсткой реакции на подобные действия. По её словам, вопрос кибератак в Европе будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября.

Французские власти назвали произошедшее серьёзной угрозой национальной безопасности. По их оценкам, ущерб от атак исчисляется десятками миллионов евро. Иранская сторона на момент публикации официально не ответила на обвинения Парижа.