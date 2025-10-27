Франция передаст Украине дополнительные истребители Mirage 2000
Киев уже готовится к получению новой партии самолетов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Франции передать Киеву дополнительные истребители Mirage 2000, а также о поставках дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны, передаёт BAQ.KZ.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.
По словам украинского лидера, Франция уже приняла соответствующее решение, и Киев готовится к получению новой партии самолетов. Кроме того, помощь Украине окажет и Великобритания, предоставив дополнительные ракеты и содействие в производстве дронов-перехватчиков.
"Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для ПВО. Великобритания будет помогать нам и дальше — поставками вооружения и совместным производством дронов-перехватчиков", — заявил Зеленский.
Ранее Париж уже передавал Украине самолеты Mirage 2000, предназначенные для усиления противовоздушной обороны и повышения возможностей украинских ВВС.
